Помер культовий кінорежисер Девід Лінч

Причини смерті 78-річного Лінча не називаються.

Помер Девід Лінч американський режисер. Він є автором фільмів і серіалів, зокрема "Синій оксамит", "Малхолланд Драйв" і "Твін Пікс". Йому було 78 років.

Про смерть Лінча було оголошено на його сторінці у Facebook.

"З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть людини і митця Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби ви залишили нас наодинці в цей час. У світі утворилася велика діра від того, що його більше немає з нами. Але, як він казав: "Дивіться на пончик, а не на дірку". Це прекрасний день із золотим сонцем і блакитним небом на всьому шляху", – йдеться в повідомленні.

Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними й відразливими образами та оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджують темну сторону життя маленьких міст США (наприклад фільм "Синій оксамит" та серіал "Твін Пікс") або незграбних метрополісів ("Голова-гумка", "Загублене шосе", "Малголленд Драйв").

Лінч був одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем. Хоч він ніколи не збирав великих кас і не завжди був фаворитом кінокритиків, його творчість породила своєрідний культ.

Митець навчався в Пенсильванській академії образотворчих мистецтв, де експериментував з короткометражними фільмами. У 1977 році випустив свій перший повнометражний фільм – сюрреалістичну стрічку "Голова-гумка" (Eraserhead), яка одразу привернула увагу кінокритиків.

Творчість Лінча багато в чому натхненна його інтересом до медитації. Він активно займався живописом, фотографуванням та музикою, а також мав власну кавову лінію. Також він одружувався кілька разів і має трьох дітей.

25 лютого 2022 року кінорежисер виступив із підтримкою українського народу та засудженням вторгнення росії в Україну.