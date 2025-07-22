Помер легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн

Останніми роками в нього була хвороба Паркінсона та інші проблеми зі здоровʼям.

Помер Оззі Осборн — зірка хеві-метал гурту Black Sabbath. Йому було 76 років. Він помер, "оточений любовʼю", і лише за кілька тижнів після воззʼєднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та грандіозного прощального концерту в Бірмінгемі, Англія.

Про це повідомила його родина, передає Sky News.

Останніми роками в нього була хвороба Паркінсона та інші проблеми зі здоровʼям.

Упродовж карʼєри Осборн увійшов до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США двічі — спершу разом з гуртом Black Sabbath, а потім як сольний виконавець. У нього також є зірка на Голлівудській алеї слави, а також на Брод-стріт у Бірмінгемі, пʼять премій "Греммі" з 12 номінацій. Його знають за хітами Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train та Changes, які він виконував як у складі гурту, так і самостійно.

Black Sabbath вважається одним із засновників хеві-металу як музичного жанру і засновником дум-металу. Гурт продав понад 75 мільйонів копій альбомів по всьому світу. Свій останній концерт гурт відігрів у 2017 році.