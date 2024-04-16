Помер український письменник Дмитро Капранов

Письменник раптово помер у віці 56 років.

Сьогодні, 16 квітня, у віці 56 років помер український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов.

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у "Фейсбуці".

“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, – йдеться в повідомленні.

Причина смерті наразі невідома.

Брати Капранови – Дмитро та Віталій – українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Їх творчість охоплює різні жанри, включаючи фантастику та історію.