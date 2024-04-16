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Помер український письменник Дмитро Капранов

16 квітня 2024, 15:33
Помер український письменник Дмитро Капранов
https://www.facebook.com/BratyKapranovy/posts/pfbid033Q32ZY7iv1t4DaW7NkNZqDDb1JkHNEigydmXvLedfyTdFbqWZjgxR4aUVPLG133Dl
Письменник раптово помер у віці 56 років.
Сьогодні, 16 квітня, у віці 56 років помер український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов. 
 
Про це повідомили на сторінці братів Капранових у "Фейсбуці".
 
Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, – йдеться в повідомленні.
Причина смерті наразі невідома. 
 
Брати Капранови – Дмитро та Віталій – українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Їх творчість охоплює різні жанри, включаючи фантастику та історію.

Серед іншого, вони є авторами таких книг:

"Кобзар 2000". Ця книга, над якою брати працювали 10 років, є їхнім вагомим внеском у сучасну українську літературу.

"Паперові солдати": історія України в розповідях та аналізі.

"Мальована історія Незалежності України": Ця книга розкриває ключові події в історії нашої країни.

"Майдан": Відображення подій під час Революції Гідності.

Брати Капранови є авторами YouTube-каналу "імені Т. Г. Шевченка", присвяченого історії України.

 

письменниквійна в Україніросія окупанти

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