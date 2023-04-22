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Помічник президента Бразилії приїде в Україну

22 квітня 2023, 15:36
Помічник президента Бразилії приїде в Україну
Фото: Batkivshchyna / twitter.com
Сьогодні українські біженці влаштували акцію протесту в Лісабоні у день приїзду президента Бразилії.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на пропозицію відвідати Україну доручив відправити до Києва свого помічника. 

Про це повідомляє видання Folha.

Спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморім вирушить до України на доручення бразильського президента. 

Таку заяву зробив керівник генерального секретаріату Адміністрації президента країни Марсіо Маседо:

"Президент прийняв рішення і доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екс-глави МЗС, який уже був у росії, відвідає Україну". Наразі невідомо про які терміни йде мова. 

Маседо оголосив про це після зустрічі із представниками Асоціації українців у Португалії. Саме туди бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва прибув вчора з п'ятиденним візитом. 

В столиці португалії українських біженці влаштували мітинги. Біля посольства Бразилії в Португалії пікетники тримали плакати з написами "росія – терористична держава" та "Досить вбивати наших дітей".

 
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