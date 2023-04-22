Помічник президента Бразилії приїде в Україну

Сьогодні українські біженці влаштували акцію протесту в Лісабоні у день приїзду президента Бразилії.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на пропозицію відвідати Україну доручив відправити до Києва свого помічника.

Про це повідомляє видання Folha.

Спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморім вирушить до України на доручення бразильського президента.

Таку заяву зробив керівник генерального секретаріату Адміністрації президента країни Марсіо Маседо:

"Президент прийняв рішення і доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екс-глави МЗС, який уже був у росії, відвідає Україну". Наразі невідомо про які терміни йде мова.

Маседо оголосив про це після зустрічі із представниками Асоціації українців у Португалії. Саме туди бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва прибув вчора з п'ятиденним візитом.

В столиці португалії українських біженці влаштували мітинги. Біля посольства Бразилії в Португалії пікетники тримали плакати з написами "росія – терористична держава" та "Досить вбивати наших дітей".