Помста неминуча - українські айтішніки зламали сайт ПВК Вагнера

IT-армія України шляхом зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців

IT-армія України шляхом зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців Приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

"Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією! Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!" - написав він.

Нагадаємо, що раніше у мережі з’явилося відео, на якому наближений до президента рф володимира путіна олігарх євгєній прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.