Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Помилка сповіщення: Google не зумів вчасно попередити про смертельний землетрус у Туреччині

28 липня 2025, 09:19
Помилка сповіщення: Google не зумів вчасно попередити про смертельний землетрус у Туреччині
Тоді загинули понад 55 тисяч людей.

Американська корпорація Google визнала, що її система раннього попередження про землетруси не змогла належно сповістити людей про небезпеку під час масштабного землетрусу в Туреччині у 2023 році. Тоді загинули понад 55 тисяч людей.

Про це передає BBC.

Десять мільйонів людей в радіусі 157 кілометрів від епіцентру могли б отримати від Google попередження про найвищий рівень небезпеки, однак під час першого землетрусу магнітудою 7,8 Google надіслав лише 469 сповіщень із закликом "Вжити заходів" (найсерйозніше попередження). Воно супроводжується гучним сигналом на телефоні, обходить режим "Не турбувати" та перекриває екран.

У Google повідомили BBC, що пів мільйона людей отримали сповіщення нижчого рівня, яке розраховане на легкий землетрус і не спрацьовує так помітно для користувачів. Воно, зокрема, не обходить режим "Не турбувати".

Система раннього попередження про землетруси (Android Earthquake Alerts (AEA)) працює на пристроях Android. У Туреччині 70% людей користуються Android.

Упродовж кількох місяців після землетрусу журналісти BBC намагалася знайти тих, хто отримав серйозне сповіщення про землетрус, щоб показати ефективність технології. Однак після довгих пошуків не знайшлося жодної людини, яка отримала б сповіщення "Вжити заходів" до початку землетрусу. Згодом BBC опублікувала результати свого розслідування.

GoogleТуреччиназемлетрус

Останні матеріали

Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О’Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється