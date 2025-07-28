Помилка сповіщення: Google не зумів вчасно попередити про смертельний землетрус у Туреччині

Тоді загинули понад 55 тисяч людей.

Американська корпорація Google визнала, що її система раннього попередження про землетруси не змогла належно сповістити людей про небезпеку під час масштабного землетрусу в Туреччині у 2023 році. Тоді загинули понад 55 тисяч людей.

Про це передає BBC.

Десять мільйонів людей в радіусі 157 кілометрів від епіцентру могли б отримати від Google попередження про найвищий рівень небезпеки, однак під час першого землетрусу магнітудою 7,8 Google надіслав лише 469 сповіщень із закликом "Вжити заходів" (найсерйозніше попередження). Воно супроводжується гучним сигналом на телефоні, обходить режим "Не турбувати" та перекриває екран.

У Google повідомили BBC, що пів мільйона людей отримали сповіщення нижчого рівня, яке розраховане на легкий землетрус і не спрацьовує так помітно для користувачів. Воно, зокрема, не обходить режим "Не турбувати".

Система раннього попередження про землетруси (Android Earthquake Alerts (AEA)) працює на пристроях Android. У Туреччині 70% людей користуються Android.

Упродовж кількох місяців після землетрусу журналісти BBC намагалася знайти тих, хто отримав серйозне сповіщення про землетрус, щоб показати ефективність технології. Однак після довгих пошуків не знайшлося жодної людини, яка отримала б сповіщення "Вжити заходів" до початку землетрусу. Згодом BBC опублікувала результати свого розслідування.