Помилки Вашингтона та Тегерана призвели до критичної ситуації на Близькому Сході — WSJ

Ефективність дій адміністрації Байдена щодо Ірану залишається під питанням.

У зв'язку з перспективою іранської атаки на Ізраїль, яка може відбутися цього тижня, офіційні особи у Вашингтоні й Тегерані стикаються з потенційною ескалацією, що несе в собі серйозні ризики для обох сторін.

Останніми днями США попередили Тегеран безпосередньо, а також через посередників, що значна атака у відповідь на Ізраїль може становити серйозний ризик для іранського уряду та економіки. Ні США, ні Іран не прагнули опинитися в такій ситуації, але зараз у них немає іншого вибору, окрім як пройти через неї й сподіватися, що повномасштабний конфлікт не стане кінцевим результатом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джо Байден, ставши президентом, сподівався обмежити вплив Ірану шляхом відновлення ядерної угоди та створення нових регіональних альянсів для протидії його агресії. Проте, замість цього Вашингтон став свідком того, як Тегеран наближається до відновлення своєї ядерної програми, підтримує проксі-групи, які вбили трьох американських військових у Йорданії й порушують глобальну торгівлю, а також підтримує вторгнення росії в Україну.

Починаючи з Байдена, адміністрація неодноразово застерігала режим від ескалації поточної ситуації, використовуючи дипломатичні та військові важелі, щоб запобігти найгіршим наслідкам. Окрім координації дій з європейськими та близькосхідними партнерами, американські офіційні особи надсилали прямі й непрямі повідомлення, щоб дати Ірану зрозуміти, що Вашингтон не хоче ширшої війни.

Цього місяця США відправили в регіон ескадрилью винищувачів F-22 Raptor. А авіаносна ударна група Abraham Lincoln рухається з Азійсько-Тихоокеанського регіону на Близький Схід і прибуде туди найближчими тижнями, повідомили представники американського оборонного відомства. Поки що неясно, чи спрацює будь-який з цих кроків адміністрації Байдена так, як планувалося.