Понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес
Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну майже 1000 компаній оголосили про свої зміни в планах щодо роботи в рф.
Інформує Yale.
Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність. Дехто лише призупинив свій бізнес, або лише відмовивився від запланованих інвестицій. А є й такі які продовжують роботу в звичайному режимі.
З перших днів великої війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів слідкує за компаніями, які працювали або працюють в росії.
Вперше список був опублікований 28 лютого минулого року. Там було лише кілька десятків компаній, які заявили про свій вихід з російського ринку.
Дослідники поділили компанії на п'ять груп, виходячи з їхніх заяв та дій, і публікують їх тут, щоденно оновлюючи список:
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Продовжують діяльність в росії без обмежень
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- Продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток
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- Скорочують діяльність
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Призупиняють діяльність
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- Припиняють діяльність в рф