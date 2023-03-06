Понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес

Міжнародний бізнес можна поділити на групи залежно від їхніх дій щодо росії: хтось повністю вийшов, хто залишився в країні-агресорі, а хтось не працює, але не вийшов.

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну майже 1000 компаній оголосили про свої зміни в планах щодо роботи в рф.

Інформує Yale.

Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність. Дехто лише призупинив свій бізнес, або лише відмовивився від запланованих інвестицій. А є й такі які продовжують роботу в звичайному режимі.

З перших днів великої війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів слідкує за компаніями, які працювали або працюють в росії.

Вперше список був опублікований 28 лютого минулого року. Там було лише кілька десятків компаній, які заявили про свій вихід з російського ринку.

Дослідники поділили компанії на п'ять груп, виходячи з їхніх заяв та дій, і публікують їх тут, щоденно оновлюючи список: