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Понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес

06 березня 2023, 11:59
Понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес
Стоп росія
Міжнародний бізнес можна поділити на групи залежно від їхніх дій щодо росії: хтось повністю вийшов, хто залишився в країні-агресорі, а хтось не працює, але не вийшов.

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну майже 1000 компаній оголосили про свої зміни в планах щодо роботи в рф.

Інформує Yale.

Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність. Дехто лише призупинив свій бізнес, або лише відмовивився від запланованих інвестицій. А є й такі які продовжують роботу в звичайному режимі.

З перших днів великої війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів слідкує за компаніями, які працювали або працюють в росії.

Вперше список був опублікований 28 лютого минулого року. Там було лише кілька десятків компаній, які заявили про свій вихід з російського ринку.

Дослідники поділили компанії на п'ять груп, виходячи з їхніх заяв та дій, і публікують їх тут, щоденно оновлюючи список: 

  • Продовжують діяльність в росії без обмежень 

  • - Продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток 

  • - Скорочують діяльність 

  • Призупиняють діяльність 

  • - Припиняють діяльність в рф

РосіябізнесЄльyale

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