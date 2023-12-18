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Понад 1000 росіян у Латвії підлягають виселенню

18 грудня 2023, 16:09
Понад 1000 росіян у Латвії підлягають виселенню
Фото: з вільних джерел
Однак це ще не остаточна цифра, оскільки росіяни продовжують подавати документи.

Понад тисячу росіян, які не виконали умови для дозволу на проживання у Латвії, можуть виселити з країни.

Про це на каналі TV3 заявила керівник Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе, передає Delfi.

За її словами, близько 15 500 росіян запросили постійний, а майже 3 000 - тимчасовий дозвіл на проживання.

З них близько 2 200 людей не виконали умови, щоб залишитися в Латвії. Однак це ще не остаточна цифра, оскільки росіяни продовжують подавати документи.

"Понад 1 000 людей підлягають виселенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасовий ВНЖ, але, на жаль, ми повинні сказати їм, що вони мають виїхати, бо вони не підпадають під жоден пункт закону", - сказала Розе.

Латвіяросіянивійна в Україніросія окупанти

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