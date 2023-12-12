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Понад 100 європолітиків закликали Конгрес США розблокувати допомогу Україні

12 грудня 2023, 10:55
Понад 100 європолітиків закликали Конгрес США розблокувати допомогу Україні
Фото: walet.com.ua
Перемогу путіна може означати, що війна прийде на європейський континент.

Понад 100 високопоставлених європейських політиків планують надіслати спільного листа своїм колегам у США з проханням до Конгресу розблокувати військову допомогу Україні.

 Про це пише Sky News.

Відкритий лист підписали представники щонайменше 17 країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Польщу та Ірландію.

Це вказує на зростаючу стурбованість на континенті щодо безперервності підтримки Києва з боку Америки. 

"Ми чуємо стурбованість наших американських друзів. Роками американські лідери, демократи та республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ми згодні з цим законним проханням", — йдеться в листі.

Однак європейці наголошують, що їх внесок у боротьбу України піся повномасштабного вторгнення дорівнює внескові США, а  військові витрати зросли по всій Європі. Тож американська військова допомога є критично важливою та терміновою.

"Перемога путіна надихнула б наших ворогів у всьому світі: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимось. Українці воюють, щоб цього не довелося робити нам", — зазначають автори звернення.

Серед підписантів — Бенджамін Хаддад, французький депутат від партії президента Еммануеля Макрона, а також німецький депутат Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах Бундестагу, та його італійський колега Джуліо Тремонті.

СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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