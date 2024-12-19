Понад 100 північнокорейських військових загинули в боях проти України

російські окупанти скаржаться на них та називають тягарем.

Парламентський комітет Південної Кореї під час закритого брифінгу повідомив, що щонайменше 100 північнокорейських військових загинули у бойових діях проти України.

Про це інформує Yonhap.

Тим часом кількість поранених може сягнути до тисячі, додали там, посилаючись на розвідувальну службу. Серед останніх можуть бути й генерали.

Таку кількість втрат у ЗМІ пояснили тим, що північнокорейці беруть участь у боях на незнайомій території та не мають досвіду у протидії безпілотникам. На це скаржаться російські військові, називаючи КНДРівців тягарем.

"Північнокорейський лідер Кім Чен Ин планує проінспектувати підготовку сил спеціальних операцій, які можуть бути направлені в Україну", — інформує ЗМІ.

Нагадаємо, з середини грудня військові КНДР беруть участь у боях проти України, але поки що лише на території Курської області.