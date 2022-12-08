CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВіталій Кличко поспілкувався з мером Берліну Францискою Гіффай та обговорив питання біженців, призупинення видачі шенгенських віз росіянам та загрози медіавійни.
"Перш за все, подякував за допомогу, яку надає Німеччина Україні та Києву. Зокрема, Берлін з перших днів широкомасштабного вторгнення росії прийняв багато біженців з України. І на сьогодні тимчасовий притулок там мають понад 100 тисяч українців"- зазначив Віталій Кличко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Берліні через війну - Кличко
Фото: kievvlast.com.ua
Про це Кличко повідомляє у своєму Телеграм-каналі.
"Перш за все, подякував за допомогу, яку надає Німеччина Україні та Києву. Зокрема, Берлін з перших днів широкомасштабного вторгнення росії прийняв багато біженців з України. І на сьогодні тимчасовий притулок там мають понад 100 тисяч українців"- зазначив Віталій Кличко.
Також він підкреслив, що не розуміє і не поділяє позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримує призупинення видачі шенгенських віз росіянам. Але ж російські громадяни воюють в Україні, знущаючись та вбиваючи мирних українців, дітей, знищуючи наші міста та села. Російські громадяни, в більшості, підтримують політику путіна і його криваві імперські амбіції.
Кличко обговорив з мером Берліна також і загрози медіавійни, яку веде росія проти України та Європи. І оскільки кібербезпека є критично важливою сьогодні, ми домовились із Францискою Гіффай про співпрацю наших міст у сфері діджиталізації.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2022 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- ФОТО Квитки на потяг тепер можна купити у додатку від Укрзалізниці
- Виплати військовим і новий навчальний рік - що зміниться в Україні з 1 серпня
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?