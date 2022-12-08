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Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Берліні через війну - Кличко

Віталій Кличко поспілкувався з мером Берліну Францискою Гіффай та обговорив питання біженців, призупинення видачі шенгенських віз росіянам та загрози медіавійни.
Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Берліні через війну - Кличко Фото: kievvlast.com.ua
Про це Кличко повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

"Перш за все, подякував за допомогу, яку надає Німеччина Україні та Києву. Зокрема, Берлін з перших днів широкомасштабного вторгнення росії прийняв багато біженців з України. І на сьогодні тимчасовий притулок там мають понад 100 тисяч українців"- зазначив Віталій Кличко.
 
Також він підкреслив, що не розуміє і не поділяє позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримує призупинення видачі шенгенських віз росіянам. Але ж російські громадяни воюють в Україні, знущаючись та вбиваючи мирних українців, дітей, знищуючи наші міста та села. Російські громадяни, в більшості, підтримують політику путіна і його криваві імперські амбіції. 
 
Кличко обговорив з мером Берліна також і загрози медіавійни, яку веде росія проти України та Європи. І оскільки кібербезпека є критично важливою  сьогодні, ми домовились із Францискою Гіффай про співпрацю наших міст у сфері діджиталізації.
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12 08 2022 14:53
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