Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Берліні через війну - Кличко

Віталій Кличко поспілкувався з мером Берліну Францискою Гіффай та обговорив питання біженців, призупинення видачі шенгенських віз росіянам та загрози медіавійни.

Про це Кличко повідомляє у своєму Телеграм-каналі.



"Перш за все, подякував за допомогу, яку надає Німеччина Україні та Києву. Зокрема, Берлін з перших днів широкомасштабного вторгнення росії прийняв багато біженців з України. І на сьогодні тимчасовий притулок там мають понад 100 тисяч українців"- зазначив Віталій Кличко.

Також він підкреслив, що не розуміє і не поділяє позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримує призупинення видачі шенгенських віз росіянам. Але ж російські громадяни воюють в Україні, знущаючись та вбиваючи мирних українців, дітей, знищуючи наші міста та села. Російські громадяни, в більшості, підтримують політику путіна і його криваві імперські амбіції.

Кличко обговорив з мером Берліна також і загрози медіавійни, яку веде росія проти України та Європи. І оскільки кібербезпека є критично важливою сьогодні, ми домовились із Францискою Гіффай про співпрацю наших міст у сфері діджиталізації.