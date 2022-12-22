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ПОЛІТИКА

Понад 10 000 нових могил знайдено у Маріуполі

22 грудня 2022, 17:39
Понад 10 000 нових могил знайдено у Маріуполі
Фото: з вільного доступу
Супутникові знімки з березня фіксували, що місця поховань стають значно більшими. Загальна площа становить понад 51 500 квадратних метрів

У Маріуполі виявили близько 10 300 нових могил. Більшість поховань знаходяться на цвинтарі у Старому Криму, повідомляють журналісти АР.

Супутникові знімки з березня фіксували, що місця поховань стають значно більшими. Загальна площа становить понад 51 500 квадратних метрів.

Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників. Вони виявили, що росіяни залучали важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.

Поховання являють собою земляні насипи, іноді з дерев’яними хрестами з іменами та датами. Проте в основному вони підписані як подряпані від руки цифри на маленьких табличках.

Кілька могил було відзначено більш ніж одним номером. Потенційно це означає, що всередині більше, ніж одна людина.

Журналісти зазначають, що в середньому на території масових поховань розташована одна могила на шість квадратних метрів. Аналогічні братські могили виявили на цвинтарі у селах Мангуш та Виноградне.

 


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