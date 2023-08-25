Понад 10 китайських військових літаків увійшли в зону ППО Тайваню – Reuters

Китай відновив військову активність навколо острова.

У зону "відповіді" Тайваню сьогодні, 25 серпня увійшли 13 китайських винищувачів і 5 військових кораблів.



Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у міністерстві оборони Тайваню, Китай відновив військову активність навколо острова. Зокрема, у відомстві виявили 22 літаки, серед них винищувачі, бомбардувальники та безпілотники. 13 з них увійшли в зону "відповіді" острівної держави.



Тайвань направив свої літаки та кораблі для спостереження. Стверджується, що Китай не оголошував про проведення навчань в цей час у цьому районі.

Китай вважає Тайвань своєю країною. Острів своєю чергою вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

19 серпня, Китай розпочав повітряне та морське патрулювання та навчання ВМС та ВПС навколо острова. США закликали Пекін припинити військовий тиск на Тайвань та заявили, що продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією.