Понад 1200 цивільних в Україні загинули від касетних боєприпасів із початку вторгнення рф

15 вересня 2025, 14:06
Фото: з вільного доступу
Касетні боєприпаси продовжують калічити цивільних.

Правозахисна організація повідомила, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року касетні боєприпаси стали причиною загибелі понад 1200 цивільних осіб в Україні.

Про це інформує Reuters.

Касетні боєприпаси, які можуть спричинити тяжкі травми, продовжують використовуватися обома сторонами конфлікту, особливо росією, що призводить до загибелі та поранення цивільних осіб, йдеться в новому звіті організації Landmine and Cluster Munition Monitor.

"Продовжуються атаки, що вражають цивільні райони та житлові будинки. В результаті окремих атак загинули десятки цивільних осіб, а сотні отримали поранення", — заявив Майкл Харт, дослідник Cluster Munition Monitor.

Ні росія, ні Україна не є учасниками Конвенції 2008 року, яка забороняє касетні боєприпаси, до якої наразі входять 112 країн.

Касетні боєприпаси детонують у повітрі, розкидаючи дрібні бомби на великій території. Вцілілі часто зазнають серйозних травм від вибухів та опіків, що можуть потребувати довічного медичного лікування, а активісти особливо стурбовані нерозірваними бомбами, які залишаються на полі бою довго після закінчення війни.

Звіт організації також показав, що Сполучені Штати передали Україні касетні боєприпаси щонайменше в семи окремих поставках між липнем 2023 і жовтнем 2024 року, включно з озброєнням, яке, ймовірно, транзитом пройшло через Німеччину, що є учасницею Конвенції. За адміністрації президента США Дональда Трампа нових передач не було.

В організації додали, що вихід Литви з Конвенції у березні 2025 року "спричинив занепокоєння щодо ослаблення норм гуманітарного роззброєння". Це перша країна, яка вийшла з цієї угоди.

