Понад 2,5 тисячі вантажівок перебуває у черзі на українсько-польському кордоні

Польські перевізники продовжують страйк.

Через блокування кордонів польськими перевізниками на кордону у сторону України утворилася черга з понад 2,5 тисячі вантажівок.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Чотири напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під’їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів – це напрямки пункту пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава -Руська". І з 23 числа ще додався напрямок пропуску "Шегині". Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів", – зазначає Демченко.

Він додає, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в цю країну. Щодо руху гуманітарних вантажів, то він відбувається в невеликому кількісному показнику.

"Гуманітарні вантажі пропускатимуться через кордон — швидкопсувні, важливі вантажі для України, мені складно сказати, що забезпечується повний пропуск. Це треба вже повністю дивитися по тим чергам і по тим вантажним транспортним засобам, які перебувають на території Польщі", — пояснює речник.