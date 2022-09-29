Понад 2 тисячі росіян здалися у полон через "гарячу лінію"

Телефонували і військові рф, і їх родичі

Український проєкт "Хочу жить", який інформує російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє життя, отримав понад 2 тисячі звернень від вояків армії рф або їхніх родичів.

Про це спікер проєкту "Хочу жить" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко повідомив на брифінгу представників Сил безпеки та оборони, повідомляє Укрінформ

“Ми отримали понад 2 тисячі звернень. Телефонують як військовослужбовці російської армії, так і їхні родичі, які бажають, щоб їхні сини або чоловіки залишилися живими”, - сказав Матвієнко.

За його словами, Україна гарантує російським військовим, які здадуться у полон, утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Зокрема, йдеться про триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв’язуватися із родичами на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях Криму та ОРДЛО.

Матвієнко нагадав, що “Хочу жить" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з рф безпечно здатися в полон ЗСУ. “Він створений спеціально для військовослужбовців росії, які не бажають виконувати злочинні накази путіна, а також брати участь у цій війні”, - підкреслив спікер проєкту.

Аби отримати інформацію про те, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід звернутися на цілодобову телефонну лінію за номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Інформація про здачу в полон російською також є на Телеграм-каналі “Хочу жить”.

Віталій Матвієнко висловив переконання, що "чим менше військових рф перебувають на полі бою, тим краще для України".