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ПОЛІТИКА

Понад 30 європейських медіа-компаній подали на Google позов на €2,1 млрд

28 лютого 2024, 21:46
Понад 30 європейських медіа-компаній подали на Google позов на €2,1 млрд
Фото: з вільного доступу
Позов медіакомпаній стосується практики цифрової реклами.

Тридцять дві європейські медіаорганізації подали позов проти Google — вимагають відшкодування збитків в розмірі €2,1 мільярда.

Про це пише Politico, посилаючись на заяву юридичних компаній Geradin Partners і Stek, які представляють організації.

Позов медіакомпаній стосується практики цифрової реклами. Вони кажуть, що «зазнали збитків через менш конкурентний ринок».

"Якби Google не зловживав своїм домінуючим становищем, медіакомпанії отримували б значно вищі доходи від реклами та платили б нижчі комісії за рекламні технічні послуги", — йдеться у заяві.

Серед цих медіакомпаній є німецьке видавництво Axel Springer (володіє Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt), міжнародна медіагрупа Schibsted, бельгійська медіакомпанія DPG Media, європейська багатонаціональна медіакомпанія Mediahuis (володіє Euractiv, Independent News & Media, Sunday Independent та іншими медіа) та решта. Ці компанії охоплюють 17 країн Європи.

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