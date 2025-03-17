Понад 30 країн готові підтримати Україну миротворцями

Водночас речник не повідомив, які саме країни згодні на це.

"Значна кількість" країн готова надати Україні миротворчий контингент у разі укладення мирної угоди з росією, заявив сьогодні речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Очікується, що понад 30 країн візьмуть участь у так званій "коаліції охочих" на підтримку України, сказав речник.

Про це пише Reuters.

"Обсяги участі будуть різними, але це будуть значні сили зі значною кількістю країн, які нададуть свої війська", — повідомив речник журналістам.

Лідери країн, які взяли участь у суботній відеоконференції "коаліції охочих" представляли Австралію, Бельгію, Болгарію, Канаду, Чеську Республіку, Данію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Ісландію, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Нову Зеландію, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Іспанію, Швецію, Туреччину, Україну і Велику Британію.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта також взяли участь у заході.