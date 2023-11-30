Понад 30 країн на Раді міністрів ОБСЄ засудили агресію росії

Про це йдеться у звіті делегації ЄС в ОБСЄ.

Декларацію підтримала не лише країни ЄС, але й Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Сан-Марино та Україна.

Вказані країни закликали росію дотримуватися норм міжнародного права та не перешкоджати роботі ОБСЄ.

"Ми вкотре закликаємо росію негайно припинити загарбницьку війну проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Також країни ЄС підтримують притягнення до відповідальності осіб, які причетні до порушень міжнародного права, зокрема, осіб на керівних посадах.

Європейські країни закликали росію звільнити полонених та політичних в'язнів, людей, яких незаконно утримують на окупованих територіях України, включаючи трьох співробітників ОБСЄ.