Понад 50% французів хочуть, щоб уряд пішов у відставку – Reuters
Понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.
Про це свідчить опитування Ifop-Fiducial для Sud Radio, дані якого наводить Reuters.
Близько 53% французів хочуть, щоб уряд меншості прем'єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку через обурення бюджетом.
Опитування показало, що 67% виступають проти бюджету Барньє, тільки 33% підтримали його.
Запропонований бюджет має на меті скоротити зростаючий державний дефіцит Франції за рахунок підвищення податків на 60 мільярдів євро і скорочення витрат.
Уряд Барньє може впасти ще до Різдва, а можливо, навіть наступного тижня, якщо ультраправі та ліві противники винесуть йому вотум недовіри, який він, швидше за все, програє.
Результати дослідження Ifop-Fiducial ґрунтуються на опитуванні 1 006 осіб, проведеному 26 і 27 листопада.
В опитуванні Elabe для BFM TV у середу 63% респондентів заявили, що президент Емманюель Макрон повинен піти у відставку, якщо уряд Барньє впаде.
Депутати Соціалістичної партії Франції після переговорів з прем’єр-міністром Мішелем Барньє заявила, що голосуватиме за вотум недовіри його уряду, збільшуючи шанси його відставки.
Нинішній французький уряд меншості сформований консерваторами й правоцентристами та потребує підтримки щонайменше однієї великої парламентської групи – соціалістів або ультраправих із "Національного об’єднання".