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ПОЛІТИКА

Понад 50% французів хочуть, щоб уряд пішов у відставку – Reuters

28 листопада 2024, 11:45
Понад 50% французів хочуть, щоб уряд пішов у відставку – Reuters
Фото: з вільного доступу
Опитування показало, що 67% виступають проти бюджету Барньє, тільки 33% підтримали його.

Понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.

Про це свідчить опитування Ifop-Fiducial для Sud Radio, дані якого наводить Reuters.

Близько 53% французів хочуть, щоб уряд меншості прем'єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку через обурення бюджетом.

Опитування показало, що 67% виступають проти бюджету Барньє, тільки 33% підтримали його. 

Запропонований бюджет має на меті скоротити зростаючий державний дефіцит Франції за рахунок підвищення податків на 60 мільярдів євро і скорочення витрат.

Уряд Барньє може впасти ще до Різдва, а можливо, навіть наступного тижня, якщо ультраправі та ліві противники винесуть йому вотум недовіри, який він, швидше за все, програє.

Результати дослідження Ifop-Fiducial ґрунтуються на опитуванні 1 006 осіб, проведеному 26 і 27 листопада.

В опитуванні Elabe для BFM TV у середу 63% респондентів заявили, що президент Емманюель Макрон повинен піти у відставку, якщо уряд Барньє впаде.

Депутати Соціалістичної партії Франції після переговорів з прем’єр-міністром Мішелем Барньє заявила, що голосуватиме за вотум недовіри його уряду, збільшуючи шанси його відставки.

Нинішній французький уряд меншості сформований консерваторами й правоцентристами та потребує підтримки щонайменше однієї великої парламентської групи – соціалістів або ультраправих із "Національного об’єднання".

Франціяуряд

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