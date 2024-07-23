Понад 50% українців категорично проти територіальних поступок рф – опитування
23 липня 2024, 15:33
Фото: agencjagazeta.pl
Однак, з травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок.
У травні 2024 року 55% українців заявили, що категорично проти територіальних поступок росії.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
В той же час 32% опитаних вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитись від деяких своїх територій. При цьому ще 13% не змогли відповісти на запитання.
Як повідомляє КМІС, з травня 2022 року у своїх власних опитуваннях вони регулярно ставлять запитання щодо готовності населення до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності.
При цьому зазначає, що у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.
"Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%", - повідомляють в КМІС.