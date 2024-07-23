Понад 50% українців категорично проти територіальних поступок рф – опитування

Однак, з травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок.

У травні 2024 року 55% українців заявили, що категорично проти територіальних поступок росії.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

В той же час 32% опитаних вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитись від деяких своїх територій. При цьому ще 13% не змогли відповісти на запитання.

Як повідомляє КМІС, з травня 2022 року у своїх власних опитуваннях вони регулярно ставлять запитання щодо готовності населення до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності.