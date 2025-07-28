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Понад 6000 громадян звільнила Україна з полону від початку повномасштабної війни

28 липня 2025, 15:07
Понад 6000 громадян звільнила Україна з полону від початку повномасштабної війни
Фото: Telegram/Зеленський
28 липня – День вшанування пам’яті загиблих і закатованих в російському полоні

За період повномасштабної війни Україна звільнила з полону росії 5 857 людей, поза обмінами – ще 555. За результатами стамбульських перемовин з росіянами звільнили уже більш ніж 1000 воїнів.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні він провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і допомогою їм. Зокрема, з представниками Координаційного штабу, служб, які долучені до обмінів, командою Офісу президента і самими звільненими з полону. 
 
Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України”, – прокоментував президент.
 
28 липня – День вшанування пам’яті загиблих і закатованих в російському полоні. Цю дату обрали через російський теракт в Оленівці, скоєний три роки тому. 
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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