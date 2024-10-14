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Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про "замінування"– МЗС

14 жовтня 2024, 20:05
Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про
Фото: unian.ua
Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки.
У понеділок, 14 жовтня, понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про нібито замінування будівель. Їхня кількість продовжує зростати. 
 
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
 
Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС. Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.
 
"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок. У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок. Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет", - наголосив голова МЗС.
 
Він наголосив, що ця масована хвиля жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипустанов. Робота продовжується у штатному режимі.
 
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