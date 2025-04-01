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Понад 60% опитаних українців вважають союзником України Європу – опитування

01 квітня 2025, 17:31
Понад 60% опитаних українців вважають союзником України Європу – опитування
Фото: obozrevatel.com
Також українці змінили думку про те, чи може наша держава розраховувати на справедливий мир під час президентства Трампа.
Згідно із даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 64% українців вважають Європу союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так – 28%. 
 
Про це йдеться у пресрелізі КМІС.
 
67% опитаних вважають, що США втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру, 24% респондентів. 
 
"Враховуючи близькість оцінок для "Заходу" в цілому до оцінок для "Європи", можна припустити, що зараз під "Заходом" українці переважно розуміють Європу. Можливо, те, що за останній рік покращилося сприйняття Заходу, означає, що за цей період українці покращили своє ставлення до насамперед Європи і її прихильності до України", – зазначили соціологи.
 
На запитання про те, чи може Україна розраховувати на справедливий мир при президенті Трампі, то думка українців значно змінилася порівняно із груднем 2024 року. 
 
Якщо у наприкінці минулого року українці мали обережні та навіть стримано оптимістичні оцінки, то вже з лютого 2025 року вони погіршилися: у першому випадку  31% опитаних вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир (причому також не так багато очікували і на скоріше чи повністю справедливий мир, а значна частина мали невизначені очікування, які включали в себе і очікування на принаймні часткову справедливість для України). 
 
У період 14 лютого-4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.
 
Лише 18% очікують на скоріше чи повністю справедливий мир, а ще 21% вважають, що він буде почасти справедливим, почасти – ні.
 

 

опитуваннявійна в Україніросія окупанти

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