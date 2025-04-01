Понад 60% опитаних українців вважають союзником України Європу – опитування

Також українці змінили думку про те, чи може наша держава розраховувати на справедливий мир під час президентства Трампа.

Згідно із даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 64% українців вважають Європу союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так – 28%.

Про це йдеться у пресрелізі КМІС.

67% опитаних вважають, що США втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру, 24% респондентів.

"Враховуючи близькість оцінок для "Заходу" в цілому до оцінок для "Європи", можна припустити, що зараз під "Заходом" українці переважно розуміють Європу. Можливо, те, що за останній рік покращилося сприйняття Заходу, означає, що за цей період українці покращили своє ставлення до насамперед Європи і її прихильності до України", – зазначили соціологи.