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Понад 70% французів побоюються, що війна загрожує й іншим сусідам рф

12 березня 2025, 21:33
Понад 70% французів побоюються, що війна загрожує й іншим сусідам рф
Фото: з вільних джерел
23% побоюються, що війна може напряму торкнутися Франції.
Понад 70% французів стурбовані з приводу того, що війна може загрожувати й іншим сусідам росії, окрім України.
 
Про це свідчать результати опитування Elabe на замовлення BFMTV.
 
77% респондентів сказали, що занепокоєні ризиком того, що війна може загрожувати іншим сусідам росії, на додачу до України. 
 
23% побоюються, що війна може напряму торкнутися Франції. 
 
Майже 60% французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів – після того, як президент Емманюель Макрон озвучив таку пропозицію.
 
Опитування, проведені на початку березня після скандальної зустрічі президента України і керівництва США у Білому домі, показали, що 64% французів виступають за продовження підтримки України, 67% – за відправку миротворців.
 
Майже три чверті французів сказали, що більше не сприймають США як союзника.
Франціявійна в Україніросія окупанти

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