Це переважно підприємства з незначною часткою російського обороту, державні компанії, а також бізнеси, чия продукція потрапила під санкції.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та запровадження західних санкцій понад 70% італійських компаній продовжили роботу в рф.

Про це заявив президент Італо-російської торгової палати (ІРТП) Вінченцо Трані.

За його словами, близько третини італійських компаній, присутніх на російському ринку, все ж вирішили піти. Це переважно підприємства з незначною часткою російського обороту, державні компанії, а також бізнеси, чия продукція потрапила під санкції.

Компанії, що залишились, "адаптувались до нових умов і намагаються зменшувати ризики, збільшуючи прибуток", зазначив Трані. Він також додав, що ті, хто вийшов із ринку, "зазнали серйозних втрат", тоді як ті, хто залишився, зараз переоцінюють доцільність своєї присутності в рф.

Італійські компанії, за словами Трані, виходили з російського ринку без державної підтримки, на відміну від німецьких, інвестиції яких були застраховані урядовою програмою Hermes.

Це дозволило німецьким компаніям отримати компенсацію, чого італійські фірми були позбавлені. Трані вказав, що "відхід з ринку без компенсації міг завдати значної шкоди репутації компаній перед інвесторами та партнерами".

За даними ІРТП, італійський бізнес у рф переважно представлений у сфері сільського господарства, харчової промисловості, обладнання та автопрому.