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Понад 70% українців підтримують вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини – опитування

10 грудня 2024, 14:55
Понад 70% українців підтримують вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини – опитування
Україна НАТО
ФРН стала членом НАТО ще в 1955, але східні землі країни змогли приєднатися до Альянсу лише після воззʼєднання Німеччини в 1990 році
70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового вступу України до НАТО, відправною точкою цієї моделі є західнонімецька.
 
Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру "Нова Європа".
 
"70,3% українців підтримують ідею поступового вступу України до Альянсу, коли НАТО запросить Україну в міжнародно визнаних кордонах (при цьому стаття 5 Вашингтонського договору застосовуватиметься до всієї держави, окрім тимчасового окупованих територій)", - йдеться у результатах опитування.
 
Зауважується, що відправною точкою цієї моделі є західнонімецька модель вступу.
 
"Нагадаємо, ФРН стала членом НАТО ще в 1955, але східні землі країни змогли приєднатися до Альянсу лише після воззʼєднання Німеччини в 1990 році. Однак суттєвою відмінністю поступового вступу від часткового є те, що запрошення до НАТО поширюватиметься не лише на Україну без тимчасово окупованих територій, як це було у випадку Західної Німеччини, але на всю Україну, включно з окупованими територіями", - наголошується у повідомленні.
 
Водночас в українському дискурсі "впродовж останніх двох років обговорювався переважно частковий вступ України в НАТО, коли окуповані території нібито "віддаються" росії в обмін на членство в НАТО для неокупованої".
 
Дослідження було проведено ТОВ "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа" з 15 по 27 листопада. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
 
Вибірка дослідження - 1 тис. респондентів. Вибірка репрезентативна населенню України віком 16+ за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту проживання до повномасштабного вторгнення відповідно до останніх наявних даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%.
 
Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях Криму, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей та інших, що перебувають під окупацією, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок.

 

НАТОопитуваннявійна в Україніросія окупанти

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