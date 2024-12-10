Понад 70% українців підтримують вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини – опитування

ФРН стала членом НАТО ще в 1955, але східні землі країни змогли приєднатися до Альянсу лише після воззʼєднання Німеччини в 1990 році

70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового вступу України до НАТО, відправною точкою цієї моделі є західнонімецька.

Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру "Нова Європа".

"70,3% українців підтримують ідею поступового вступу України до Альянсу, коли НАТО запросить Україну в міжнародно визнаних кордонах (при цьому стаття 5 Вашингтонського договору застосовуватиметься до всієї держави, окрім тимчасового окупованих територій)", - йдеться у результатах опитування.

Зауважується, що відправною точкою цієї моделі є західнонімецька модель вступу.