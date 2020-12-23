Понад 70% українців відзначають погіршення економічного становища - опитування "Рейтингу"

Економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку, вважають понад 70% українців, 17% вважають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили поліпшення, свідчать дані проведеного 16-20 грудня опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднені на її сайті.

56% опитаних відчули погіршення фінансової ситуації в сім'ї, 37% - відсутність змін, тільки 7% - поліпшення.

Лише 16% респондентів вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% очікують погіршення.

Причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), при цьому чверть вважає, що економічний занепад настане через пандемію коронавірусу. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53% до 63%, наголошується в прес-релізі.

18% опитаних вважають, що загалом справи в Україні йдуть у правильному напрямі, водночас 71% протилежної думки. Головними загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади й епідемію коронавірусу, при цьому на особистому рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює "рейтинг проблем".

Під час дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Читайте також: Різко зросла кількість українців, які вважають, що країна рухається не туди