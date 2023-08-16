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Понад 8000 мирних жителів загинули внаслідок російської агресії – Нацполіція

16 серпня 2023, 14:53
Понад 8000 мирних жителів загинули внаслідок російської агресії – Нацполіція
Фото: 24 канал
У ГСУ узагальнюються відомості про загиблих цивільних осіб внаслідок збройної агресії рф.

Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8000 мирних жителів.

Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Калантай, повідомляє LIGA.net.

"На сьогодні слідчими підрозділами Національної поліції України зафіксовано загибель понад 8000 цивільних осіб", – йдеться у відповіді, датованій 16 серпня 2023 року.

Уточнюється, що у ГСУ не враховується й не узагальнюється інформація про кількість загиблих та поранених цивільних осіб внаслідок підриву на мінах та осіб, які отримали мінно-вибухові травми "через міни та вибухівку в полях, на узбіччі доріг", а також не проводиться облік та узагальнення знищеної чи пошкодженої агротехніки внаслідок її підриву на мінах.

 

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