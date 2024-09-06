Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Понад 80% об'єктів ЖКГ в Україні готові до опалювального сезону – Шмигаль

06 вересня 2024, 16:35
Понад 80% об'єктів ЖКГ в Україні готові до опалювального сезону – Шмигаль
Міста і підприємства України потребують додатково 423 установки, 300 когенераційних установки і 300 блочно-модульних котелень.
82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Водночас, очільник уряду наголосив, що осінньо-зимовий період буде надзвичайно складним.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у  Верховній Раді.
 
"За даними Мінінфраструктури підтверджується готовність станом на зараз на 82 відсотки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону. В тилових регіонах  ці показники трошки вищі, в прифронтових територіях дещо нижчі. Наприклад, в Запорізькій області 79 відсотків, найнижчий показник в Херсонській області — 54 відсотки по готовності", — заявив Прем'єр.
 
Також, очільник уряду додав, що підприємства потребують додаткового обладнання та додаткового фінансування.
 
"В бюджеті в Фонді відновлення кошти є на сьогодні, також ми дофінансовуємо заходи з резервного фонду. Буквально півтора тижня тому були виділені додаткові кошти для Бурштина і Добротвора, які втратили можливість опалення, і там будуються відповідні теплові станції для підтримки тепла в цих містах в зимовий період. Це просто один з прикладів", — зазначив Шмигаль.
 
Крім цього, міста і підприємства України потребують додатково 423 установки, 300 когенераційних установки і 300 блочно-модульних котелень.
 
"Основна увага була зосереджена на Харків, Харківську область з забезпечення подібним обладнанням", — додав він.
 
Щодо захисту енергооб'єктів: "станом на сьогодні урядом профінансовано практично більше 10 мільярдів гривень по захисту, окремо більше 5 мільярдів гривень профінансувало Укренерго на створення відповідного захисту. Готовність об'єктів Укренерго понад 85 відсотків захисних споруд, готовність об'єктів агентства дещо нижча, але вона, але роботи там тривають і відповідно по кожному об'єкту є відповідна інформація", — додав глава Кабміну.

 

енергетикаопалювальний сезонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється