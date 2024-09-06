Понад 80% об'єктів ЖКГ в Україні готові до опалювального сезону – Шмигаль

Міста і підприємства України потребують додатково 423 установки, 300 когенераційних установки і 300 блочно-модульних котелень.

82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Водночас, очільник уряду наголосив, що осінньо-зимовий період буде надзвичайно складним.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді.

"За даними Мінінфраструктури підтверджується готовність станом на зараз на 82 відсотки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону. В тилових регіонах ці показники трошки вищі, в прифронтових територіях дещо нижчі. Наприклад, в Запорізькій області 79 відсотків, найнижчий показник в Херсонській області — 54 відсотки по готовності", — заявив Прем'єр.

Також, очільник уряду додав, що підприємства потребують додаткового обладнання та додаткового фінансування.