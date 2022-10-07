Понад 80% українського бізнесу вважає, що вітчизняні компанії можуть конкурувати з ЄС

З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні

На думку українського бізнесу (83%), українські компанії спроможні конкурувати на ринках Європи.

Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні, а 37% - що це складно, але можливо.

"Ми бачимо, що заряд оптимізму в українського бізнесу стосовно ЄС є, попри всі складнощі та усвідомлення бар‘єрів", - зазначили у Gradus.