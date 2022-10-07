БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа думку українського бізнесу (83%), українські компанії спроможні конкурувати на ринках Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 80% українського бізнесу вважає, що вітчизняні компанії можуть конкурувати з ЄС
З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.
З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні, а 37% - що це складно, але можливо.
"Ми бачимо, що заряд оптимізму в українського бізнесу стосовно ЄС є, попри всі складнощі та усвідомлення бар‘єрів", - зазначили у Gradus.
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10 07 2022 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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