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Понад 80% українського бізнесу вважає, що вітчизняні компанії можуть конкурувати з ЄС

З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні
На думку українського бізнесу (83%), українські компанії спроможні конкурувати на ринках Європи.
Понад 80% українського бізнесу вважає, що вітчизняні компанії можуть конкурувати з ЄС Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні, а 37% - що це складно, але можливо. 

"Ми бачимо, що заряд оптимізму в українського бізнесу стосовно ЄС є, попри всі складнощі та усвідомлення бар‘єрів", - зазначили у Gradus.

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10 07 2022 14:36
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