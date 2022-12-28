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ПОЛІТИКА

Понад 85 млн євро російських і білоруських активів заморозила Литва

28 грудня 2022, 20:31
Понад 85 млн євро російських і білоруських активів заморозила Литва
Фото: news.mail.ru
У Литві було заблоковано 77,883 мільйона євро дев’яти юридичних осіб із росії, що потрапили під санкції, а також 9,457 мільйона доларів, що належать шістьом юридичним та одній фізичній особі з Білорусі

На виконання санкцій Європейського Союзу, запроваджених у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, Литва заморозила російські та білоруські активи загальною вартістю понад 85 мільйонів євро.

Такі дані навело в середу міністерство внутрішніх справ Литви із посиланням на Службу розслідувань фінансових злочинів,  передає "Європейська правда".

Станом на 20 грудня 2022 року в Литві було заблоковано 77,883 мільйона євро дев’яти юридичних осіб із росії, що потрапили під санкції, а також 9,457 мільйона доларів, що належать шістьом юридичним та одній фізичній особі з Білорусі. 

Служба розслідувань фінансових злочинів Литви займається запобіганням та розслідуванням злочинів у фінансовій сфері, зокрема відмиванню грошей, незаконному використанню коштів ЄС, "податкових скруток" і шахрайства з використанням цифрових активів.

 


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