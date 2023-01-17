Понад 9000 мирних жителів загинули в Україні після вторгнення росії

Зареєстрували 80 тис. злочинів російських окупантів, понад 9 тис. загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини

Глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському курорті Давос повідомив, що понад 9000 мирних жителів, у тому числі 453 дітей, були вбиті в Україні після вторгнення до країни росії в лютому минулого року, пише Reuters.

"Ми зареєстрували 80 тис. злочинів російських окупантів, понад 9 тис. загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини", – заявив Андрій Єрмак.

"Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності", - сказав він, повторивши, що Україна хоче запровадити спеціальний міжнародний трибунал для суду над російськими політичними лідерами та відшкодування за руйнування, спричинені вторгненням росії.

Офіс верховного комісара ООН з прав людини повідомив у понеділок, що після вторгнення росії в Україну було вбито понад 7 тисяч мирних жителів.