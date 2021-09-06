Понад третина українців вважає ініціативу Зеленського з деолігархізації популізмом - опитування

20,1% опитаних вважають, що ця ініціатива є щирим прагненням до справедливості, а 11,4% - кроком, який дасть змогу Україні стати успішною.

35,7% українців розцінюють наміри президента України Володимира Зеленського здійснити деолігархізацію в країні популістським кроком задля підвищення власного рейтингу, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень SOCIS із 28 травня до 3 червня 2021 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас 20,1% опитаних вважають, що ця ініціатива є щирим прагненням до справедливості, а 11,4% - кроком, який дасть змогу Україні стати успішною.

12,9% опитаних вважають, що такі наміри є спробами Зеленського та його оточення перерозподілити власність і самим стати олігархами, і ще 8,8% розцінюють це, як спробу взяти під свій контроль належні олігархам телеканали.

4,7% респондентів дали іншу відповідь, а 17,9% не змогли дати відповідь або відмовилися відповідати.

Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів було опитано 2000 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах країни. Статистична похибка вибірки: +/-2,4%.

Як повідомлялося, президент України вніс до Верхової Ради законопроект "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" 2 травня, його було зареєстровано під №5599. Його текст було розміщено на сайті парламенту наступного дня.