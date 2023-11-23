Понад тисячу українців були закатовані росіянами під час окупації Київщини – прокуратура

Катувань, нелюдського поводження та тілесних ушкоджень від військових рф під час окупації Київщини зазнали 1 139 людей.

Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини тортури, нелюдське поводження та тілесні ушкодження від російських солдатів під час часткової окупації Київської області отримали 1139 осіб.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура у відповідь на запит видання ZMINA.

Всього прокурори Київської обласної прокуратури з початку широкомасштабного вторгнення рф на території області розслідували 12 456 кримінальних правопорушень кваліфікованих як воєнні злочини за ст. 438 Кримінального кодексу України. Серед цих злочинів, зокрема, жорстоке поводження з цивільним населенням, примусові роботи, розграбування національних цінностей на окупованій території тощо.

“Із загальної їхньої кількості – 61 кримінальне правопорушення розслідувалося за фактами катування або іншого нелюдського поводження, 615 кримінальних правопорушень за фактами заподіяння тілесних ушкоджень, в яких потерпіли 1139 людей, та 188 кримінальних правопорушень за фактами незаконного позбавлення волі”, – йдеться у відповіді прокуратури.

Окрім того, за інформацією відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, обласної прокуратури загальна кількість цивільних осіб на Київщині, які були незаконно викрадені, позбавлені волі, вивезені чи утримувалися у позасудовому порядку представниками країни-агресора, становить 203 людини.

За цей час прокурори повідомили 78 особам про підозру у скоєнні воєнних злочинів, передбачених статтею 438 ККУ.