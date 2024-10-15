Попередження Ізраїлю про евакуацію охоплює 25% Лівану – ООН

За даними уряду Лівану, внаслідок ізраїльських ударів за останній рік загинуло щонайменше 2309 людей.

Ізраїль поширив наказ про військову евакуацію понад чверті території Лівану на тлі вторгнення на південь країни для боротьби з угрупованням "Хезболла".

Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, цитує Reuters.

Директор агентства ООН на Близькому Сході Рема Джамус Імсейс заявив, що новий наказ про евакуацію охоплює ще 20 сіл на півдні Лівану.

"Люди дослухаються до цих закликів евакуюватися і тікають майже ні з чим", — розповів він журналістам на брифінгу.

За даними уряду Лівану, внаслідок ізраїльських ударів за останній рік загинуло щонайменше 2309 людей, а понад 1,2 мільйона людей залишилися переміщеними. Більшість із них убили з кінця вересня, коли Ізраїль розгорнув свою військову кампанію. Ізраїль звітував про загибель 50 своїх людей — як солдатів, так і цивільних.

Останнім часом Ізраїль розширив свою кампанію бомбардувань у Лівані. Так, унаслідок обстрілу Бейрута ввечері 10 жовтня загинули щонайменше 22 людини, більшість із них — жінки. У Лівані заявили, що Цахал поцілив по будинку, де переміщені люди шукали притулку від ізраїльських ударів.

Поки основна увага ізраїльських військових операцій у Лівані була зосереджена в долині Бекаа на сході, у передмістях Бейрута й на півдні, де, за словами миротворців ООН, ізраїльський вогонь неодноразово вражав їхні бази та ранив миротворців.

Тим часом ліванське угруповання "Хезболла" атакує Ізраїль безпілотниками. Унаслідок останньої такої атаки по тренувальній базі на південь від міста Хайфа загинули четверо ізраїльських солдатів та десятки зазнали поранень.