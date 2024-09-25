Попри міжнародні зусилля, ООН не може зупинити ізраїльську стратегію в Газі – WSJ

Світові лідери в ООН зосередяться на бойових діях Ізраїля в Газі та Лівані, які вони досі не змогли зупинити.

Міжнародні зусилля, спрямовані на ізоляцію та покарання Ізраїля за його дії в Газі та посилення протистояння з "Хезболлою", ніде не проявляються так очевидно, як в Організації Об'єднаних Націй, де світові лідери збираються цього тижня на Генеральну Асамблею, на якій, як очікується, пролунає ще більше закликів до припинення конфлікту.

Щорічна зустріч у Нью-Йорку стане кульмінацією майже річних зусиль, спрямованих на те, щоб зупинити війну в Газі за допомогою засуджень, резолюцій і судових справ, поданих до судів ООН. І все ж, попри всі зусилля, Ізраїль не змінив свою стратегію.

Про це пише The Wall Street Journal.

Невдачі щодо цих зусиль підкреслюють обмеженість ООН, де країни можуть легко голосувати за резолюції проти ізраїльського уряду без розриву дипломатичних зв'язків або інших наслідків для нації. Найбільш запеклими критиками Ізраїля в ООН є арабські країни, такі як Йорданія, яка дозволила використовувати свій повітряний простір для збиття масованого шквалу ракет і безпілотників з боку Ірану у квітні цього року.

"Люди використовують свої виступи в ООН, щоб критикувати Ізраїль, але при цьому приховують той факт, що насправді вони не вживають жодних дій, які могли б покарати Ізраїль", — заявив Річард Гоуен, експерт з питань ООН Міжнародної кризової групи, аналітичного центру, що базується в Брюсселі.

Діана Батту, палестинська правозахисниця, яка працювала над справами в Міжнародному суді ООН, сказала, що багато країн бояться діяти проти Ізраїля, тому що хочуть залишатися на боці США.