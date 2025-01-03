Попри погрози Фіцо Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію

Місцевий оператор системи передачі електроенергії дотримуватиметься умов договору.

Україна й надалі отримуватиме електроенергію зі Словаччини.

Про це пише видання irozhlas.

Оператор системи передачі в Словаччині, державна компанія SEPS, забезпечить постачання електроенергії в Україну в рамках надзвичайної допомоги відповідно до чинного договору. Словацька компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

Навесні минулого року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 мегават електроенергії в українську систему.