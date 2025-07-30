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Nvidia, попри санкції, нарощує виробництво чипів для Китаю

30 липня 2025, 13:58
Nvidia, попри санкції, нарощує виробництво чипів для Китаю
Getty Image
Хоча експорт цих технологій досі потребує дозволу від уряду США.

Американська компанія Nvidia розмістила замовлення на 300 тисяч графічних процесорів H20 у тайванського виробника TSMC через зростання попиту з боку Китаю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Минулого тижня компанія ухвалила рішення збільшити постачання, відмовившись від стратегії, яка передбачала використання лише наявних запасів чипів.

Цього місяця адміністрація президента Дональда Трампа дозволила Nvidia відновити продаж графічних процесорів H20 до Китаю, фактично скасувавши заборону, введену в квітні. Обмеження були пов'язані з побоюваннями щодо національної безпеки США.

H20 був розроблений спеціально для китайського ринку після того, як наприкінці 2023 року США запровадили експортні обмеження на передові AI-чипи. H20 має нижчу обчислювальну потужність, ніж флагманські моделі Nvidia — H100 або нова серія Blackwell, які продаються за межами Китаю.

Нове замовлення доповнить наявні запаси, які, за оцінками, становлять 600–700 тисяч чипів H20. За даними аналітичної компанії SemiAnalysis, у 2024 році Nvidia вже реалізувала близько 1 мільйона H20 на китайському ринку.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що рівень попиту визначить, чи буде компанія відновлювати виробництво H20. За його словами, цикл виробництва таких чипів триває приблизно 9 місяців.

Після нещодавньої поїздки Хуанга до Пекіна The Information повідомило, що Nvidia сповістила китайських клієнтів про обмежені запаси H20 і відсутність планів щодо негайного відновлення їх виробництва.

Для постачання H20 Nvidia повинна отримати експортні ліцензії від уряду США. У середині липня компанія заявила, що очікує на їхнє швидке погодження. Проте, за даними джерел, Міністерство торгівлі США ще не затвердило відповідні документи.

Nvidia відмовилася коментувати як обсяг нового замовлення, так і статус своїх ліцензій. TSMC також утрималась від коментарів, а Мінторг США не відповів на запит журналістів.

Водночас Nvidia попросила китайські компанії, які бажають придбати H20, надати оновлену документацію, зокрема прогнози обсягів закупівель від кінцевих замовників.

 

КитайnVidia

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