Попри санкції росія продала Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК "Панцир-С1"

Озброєння постачали вже під час повномасштабної війни росії в Україні.

російські підсанкційні компанії продали Саудівській Аравії системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1" на 2 мільярди доларів. Частину обладнання було поставлено у 2023 році - уже під час повномасштабної війни росії в України, що допомогло зміцнитися російській економіці.

Як ідеться у розслідуванні, контракт на продаж озброєння Міністерству оборони Саудівської Аравії російський холдинг "Роселектроніка" уклав 8 квітня 2021-го на 5 років. Це означає, що російські оборонні фірми, ймовірно, продовжували працювати із цією країною навіть після низки санкцій, накладених Європейським Союзом, США та іншими країнами після нападу на Україну.

Контракт передбачає постачання Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК "Панцир-С1", десяти рухомих батарейних командних пунктів, а також зенітних ракет. Перший платіж у розмірі 326 млн євро саудівська сторона за контрактом зробила ще у серпні 2021 року, йдеться у матеріалі.

"Співпраця за контрактом не порушувала б жодних законів Саудівської Аравії, оскільки країна не накладала санкцій на російські фірми. Однак, за словами експертів, фізичні та юридичні особи Саудівської Аравії ризикують потрапити під санкції США, якщо вони будуть вести справи з російськими оборонними компаніями", - зазначається у матеріалі.