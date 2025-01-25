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Попри санкції росія продала Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК "Панцир-С1"

25 січня 2025, 16:55
Попри санкції росія продала Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК
Фото: з відкритих джерел
Озброєння постачали вже під час повномасштабної війни росії в Україні.
російські підсанкційні компанії продали Саудівській Аравії системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1" на 2 мільярди доларів. Частину обладнання було поставлено у 2023 році - уже під час повномасштабної війни росії в України, що допомогло зміцнитися російській економіці.
 
Про це пишуть видання Organized Crime and Corruption Reporting Project та Kyiv Independent, які отримали доступ до відповідних документів та проаналізували їх. 
 
Як ідеться у розслідуванні, контракт на продаж озброєння Міністерству оборони Саудівської Аравії російський холдинг "Роселектроніка" уклав 8 квітня 2021-го на 5 років. Це означає, що російські оборонні фірми, ймовірно, продовжували працювати із цією країною навіть після низки санкцій, накладених Європейським Союзом, США та іншими країнами після нападу на Україну.
 
Контракт передбачає постачання Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК "Панцир-С1", десяти рухомих батарейних командних пунктів, а також зенітних ракет. Перший платіж у розмірі 326 млн євро саудівська сторона за контрактом зробила ще у серпні 2021 року, йдеться у матеріалі.
 
"Співпраця за контрактом не порушувала б жодних законів Саудівської Аравії, оскільки країна не накладала санкцій на російські фірми. Однак, за словами експертів, фізичні та юридичні особи Саудівської Аравії ризикують потрапити під санкції США, якщо вони будуть вести справи з російськими оборонними компаніями", - зазначається у матеріалі.
 
Видання зазначає, що Міноборони Саудівської Аравії не відповіло на запити щодо того, чи триває на сьогодні співпраця з російськими фірмами, які потрапили під санкції.
 
На думку старшої наукової співробітниці Вашингтонського інституту близькосхідної політики Анни Борщевської, такі продажі зброї важливі не лише для російської економіки, яка перебуває під санкціями, а й вони також мають дипломатичне значення.
 
"росія розглядає продаж зброї як ще один інструмент державного управління. Це тактика, інструмент впливу з російської точки зору", - сказала вона.

 

Саудівська Аравіявійна в Українізброя рфросія окупанти

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