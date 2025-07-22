Суд у Гаазі, попри санкції, зняв арешт з активів "Газпрому"

Окружний суд Гааги скасував забезпечувальні заходи щодо часток російського концерну "Газпрому" у двох його структурах у Нідерландах — Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Арешт був накладений у рамках позовів українських компаній "Славутич-інвест" та "Жнива", які вимагають компенсацію за втрачені активи у Запорізькій та Херсонській областях у наслідок війни.

Раніше суд у Гаазі погодився з позицією української сторони про те, що "Газпром" може розглядатися як юридичне продовження росії (alter ego), але визнав, що в такому разі компанія підпадає під державний імунітет, що

унеможливлює примусове виконання українських рішень за кордоном.