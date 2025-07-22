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Суд у Гаазі, попри санкції, зняв арешт з активів "Газпрому"

22 липня 2025, 13:53
Суд у Гаазі, попри санкції, зняв арешт з активів
Фото: gagauzinfo.md
Арешт на ці активи було накладено після позовів українських компаній, які домагаються від "Газпрому" відшкодування збитків
Окружний суд Гааги скасував забезпечувальні заходи щодо часток російського концерну "Газпрому" у двох його структурах у Нідерландах — Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. 
 
Про це повідомляють телеграм-канали. 
 
Арешт був накладений у рамках позовів українських компаній "Славутич-інвест" та "Жнива", які вимагають компенсацію за втрачені активи у Запорізькій та Херсонській областях у наслідок війни.
 
Раніше суд у Гаазі погодився з позицією української сторони про те, що "Газпром" може розглядатися як юридичне продовження росії (alter ego), але визнав, що в такому разі компанія підпадає під державний імунітет, що
унеможливлює примусове виконання українських рішень за кордоном.
 
У березні минулого року "Газпром" намагався продати через аукціон свої активи у Північному морі, виставивши 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) та 100-відсоткову частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт. Початкова ціна угоди було визначено у 344 мільйони євро. У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання є утримувачем частки у консорціумі з розробки родовища Вінгейт.
 

 

Газпромвійна в Україніросія окупанти

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