Суд у Гаазі, попри санкції, зняв арешт з активів "Газпрому"
22 липня 2025, 13:53
Фото: gagauzinfo.md
Арешт на ці активи було накладено після позовів українських компаній, які домагаються від "Газпрому" відшкодування збитків
Окружний суд Гааги скасував забезпечувальні заходи щодо часток російського концерну "Газпрому" у двох його структурах у Нідерландах — Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.
Про це повідомляють телеграм-канали.
Арешт був накладений у рамках позовів українських компаній "Славутич-інвест" та "Жнива", які вимагають компенсацію за втрачені активи у Запорізькій та Херсонській областях у наслідок війни.
Раніше суд у Гаазі погодився з позицією української сторони про те, що "Газпром" може розглядатися як юридичне продовження росії (alter ego), але визнав, що в такому разі компанія підпадає під державний імунітет, що
унеможливлює примусове виконання українських рішень за кордоном.
У березні минулого року "Газпром" намагався продати через аукціон свої активи у Північному морі, виставивши 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) та 100-відсоткову частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт. Початкова ціна угоди було визначено у 344 мільйони євро. У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання є утримувачем частки у консорціумі з розробки родовища Вінгейт.