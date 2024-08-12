Попри війну Україна не матиме втраченого покоління – Зеленський

Президент подякував молоді за протидію російській пропаганді.

Жорсткі обставини війни не зможуть позбавити Україну цілого покоління.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час Українського молодіжного форуму "Вільні мріяти", передає Укрінформ.

"Від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше: Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям, і повернемо безпеку державі, нашій українській молоді", - наголосив Зеленський.

Також глава держави підкреслює, що будуть забезпечені важливі і фундаментальні потреби.

"Наші прекрасні чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні можливість як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними передусім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям", - сказав президент.