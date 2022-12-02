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ПОЛІТИКА

Попри війну українські аграрії зібрали більше 40 млн тонн зернових

02 грудня 2022, 19:26
Попри війну українські аграрії зібрали більше 40 млн тонн зернових
Фото: kyivpost.com
Сільськогосподарські підприємства України станом на 2 грудня зібрали 41,9 млн тонн зернових та зернобобових культур

Сільськогосподарські підприємства України станом на 2 грудня зібрали 41,9 млн тонн зернових та зернобобових культур. Попри російську війну в Україні, врожай вдалося зібрати з 85% обробленої  площі , тобто з 9,4 млн га. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Аграрії Миколаївщини та Одещини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур. На Вінниччини, Волині, Житомирщини, Тернопільщини та Чернігівщини зібрано врожай цукрових буряків.

Найбільше зернових та зернобобових культур намолотили на Вінниччини – 3,7 млн тонн.

На другому місці Кіровоградщина – 3,4 млн тонн.

Третю позицію займає Дніпропетровщина – майже 3 млн тонн.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 67,4 ц/га.

Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 67 млн тонн у 2022 році.


ВрожайУкраїнааграріїзернові

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