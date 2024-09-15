Попри війну в Україні, Французька Рів'єра не відмовилася від російських олігархів – Politico

На Лазурному березі продовжує діяти добре налагоджена система, що дає змогу російським олігархам підтримувати свій спосіб життя й уникати наслідків війни.

Минулими роками російських олігархів часто можна було зустріти на південному сході Франції - Французькій Рив'єрі, і навіть зараз, під час війни в Україні та незважаючи на санкції ЄС, ця ситуація не особливо змінилася.

Як розповіли виданню керівники готелів і ресторатори на Лазурному березі, багаті росіяни так само продовжують приїжджати сюди, оскільки тут існує добре налагоджена система, що дає змогу російським олігархам підтримувати свій спосіб життя й уникати наслідків війни.

Як пише Politico, це, принаймні, частково пов'язано зі складнощами навколо запровадженого режиму санкцій, оскільки деякі політики сумніваються в їхній ефективності.