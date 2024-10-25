Попри втрати, росія зберігає потужну військову структуру — командувач сил НАТО

Крім того, рф зробила серйозні кроки для відновлення сухопутних сил.

Командувач силами НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі заявив, що, попри значні втрати в Україні, росія ще має "небезпечні бойові сили", які майже не постраждали.

Про це інформує Business Insider.

Йдеться про дальню авіацію, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи, підводні засоби та більшу частину тактичної авіації.

"Попри значні втрати в наземній сфері, в решти військової структури росії залишається величезний потенціал — як звичайний, так і ядерний — і тому необхідно мати це на увазі", — сказав Каволі.

Крім того, рф зробила серйозні кроки для відновлення своїх сухопутних сил. Сьогодні їх частка на фронті в Україні значно більша, ніж була на початку повномасштабної війни. Тож Каволі наголошує, що російська армія фактично зросла за цей період, попри проблеми з якістю і старість деякого обладнання. Він додав, що НАТО потрібно серйозно поставитися до потенційних планів рф щодо розгортання свого війська на кордонах Альянсу.