Популярні виробники смартфонів: трійка брендів 2022 року

Величезний вибір смартфонів (як бюджетного, так і преміального сегменту) пропонує інтернет-магазин Stylus. Тут можна підібрати прості в управлінні мобільні телефони для школярів, "бабушкофони" для людей похилого віку, камерофони для любителів якісної фото- та відеозйомки. Початківці та просунуті геймери оцінять ігрові смартфони, технічні характеристики яких дозволяють грати в ігри зі складною графікою.

Ринок мобільних телефонів представлений численними товарними марками. Причому серед великої кількості виробників є як відомі, так і малознайомі бренди. Яку ж торгову марку вибрати? Напевно, з таким питанням стикався кожен другий покупець, який не виділив собі лідерів. Співробітники інтернет-магазину Stylus пропонують ознайомитися з найбільш популярними серед споживачів виробниками смартфонів

Samsung – тандем інновацій та бездоганної якості

Південнокорейський бренд займає лідируючі позиції, пропонуючи покупцям смартфони двох категорій:

- флагманські зразки;

- бюджетні та середньобюджетні екземпляри.

Якщо цікавить функціональний смартфон з покращеними показниками продуктивності та презентабельним дизайном, то варто вибирати апарат серед флагманів. Такі телефони прослужать тривалий час.

Слід зазначити, що смартфони Samsung випускають як за готовими шаблонами (OEM), так і за оригінальними дизайнерськими розробками (ODM). Окрім привабливого зовнішнього вигляду та різноманітності модельного ряду, компанія Samsung пропонує високу якість виготовлення мобільного обладнання, ідеальні екрани з підтримкою інноваційних технологій для покращення сприйняття зображення, повний програмний супровід із періодичними оновленнями.

Xiaomi – доступність цінника у поєднанні з функціональністю

Техніка китайського виробника Xiaomi швидко завойовує ринок, включаючи виробництво мобільних апаратів. Компанія випускає доступні за ціною пристрої, які одночасно характеризуються надійністю та практичністю експлуатації, комфортом та зручністю керування, продуманим наповненням. Вироби представлені в розширеному асортименті: колірні рішення, варіативність оперативної та вбудованої пам'яті.

Підвищена популярність смартфонів Xiaomi зумовлена застосуванням камер із розширеними функціональними можливостями та відмінною роздільною здатністю. З такими апаратами користувачі знімають розкішні фото (портретні, пейзажні, панорамні, макро тощо). Фронтальні об'єктиви дозволяють робити оригінальні селфі та спілкуватися по відеозв'язку без втрати якості зображення.

Huawei – поєднання надійності, комфорту та доступної вартості

Компанія Huawei вважається новачком в індустрії розробки та виробництва мобільних телефонів. Однак смартфони цього бренду здатні конкурувати з іменитими торговими марками. Серед переваг техніки відзначають стильний сучасний дизайн, багатий асортимент, добре збалансовану "начинку", постійні оновлення операційної системи, власні процесори та можливості штучного інтелекту. При цьому вартість смартфонів істотно нижча за аналогічні за характеристиками апарати, що випускаються А-брендами.

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