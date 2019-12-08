CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАнімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Популярний український мультфільм зняли з показу в окупованому Криму
У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму"
Фото: з вільних джерел
Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату "Експонента Філм" заявила, що це не порушує закони Росії, повідомляє УП.
Проєкт "Радіо Свобода Крим.Реалії" звернулися до українського правовласника Film.Ua Group за роз’ясненням. У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.
Нагадаємо, що мультфільм "Викрадена принцеса" з'явився у кінотеатрах Китаю з 18 січня 2019 року.
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