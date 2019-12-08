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Популярний український мультфільм зняли з показу в окупованому Криму

У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму"
Анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника.
Популярний український мультфільм зняли з показу в окупованому Криму Фото: з вільних джерел

Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату "Експонента Філм" заявила, що це не порушує закони Росії, повідомляє УП.

Проєкт "Радіо Свобода Крим.Реалії" звернулися до українського правовласника Film.Ua Group за роз’ясненням. У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.

Нагадаємо, що мультфільм "Викрадена принцеса" з'явився у кінотеатрах Китаю з 18 січня 2019 року.

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