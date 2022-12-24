Популяція білих ведмедів скорочується - уряд Канади

У Канаді всього за пʼять років населення білих ведмедів у західній частині Гудзонової затоки скоротилося на 27%. Якщо у 2021 році у цьому районі проживало 618 тварин, то у 2016 їх було 842.

Про це свідчать дані уряду, які цитує BBC.

У звіті йдеться про те, що дорослі ведмедиці та ведмежата особливо страждають, і що зміна клімату може бути фактором зниження чисельності.

Наразі Арктика нагрівається швидше, ніж решта світу, а морський лід, від якого залежить полювання ведмедів на тюленів, формується пізніше і з кожним роком тане все швидше. До 2050 року, як тепер кажуть вчені-екологи, тривалість сезону, протягом якого немає льоду, може призвести до голодної смерті ведмедів.

"Зниження [популяції] збігається з давніми прогнозами щодо демографічних наслідків зміни клімату для білих ведмедів", — йдеться у звіті уряду Канади.

Водночас, документ застерігає від встановлення прямого звʼязку між скороченням і втратою морського льоду, вказуючи на те, що чотири з останніх пʼяти років були хорошими льодовими умовами.

Ссавці — найбільші тварини, що живуть на суші, — проходять уздовж західного узбережжя Гудзонової затоки в провінції Манітоба щоосені, повертаючись до морського льоду. Це найбільш вивчений зразок у світі, і їхня міграція приваблює туристів у місто Черчілль у Манітобі, яке називають "світовою столицею білих ведмедів". Городяни зазвичай залишають двері своїх машин незачиненими, щоб іншим було куди бігти, якщо вони зіткнуться з блукаючим ведмедем.