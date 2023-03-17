Поради щодо безпеки під час оренди автомобіля в Києві

Прокат авто в Києві – це чудова можливість познайомитись з містом на своєму автомобілі. Але разом з тим він несе певні ризики, особливо для тих, хто орендує автомобіль вперше. У цій статті ми поділимося з вами корисними порадами, які допоможуть забезпечити безпеку від оренди автомобіля в Києві.

1. Оберіть надійного прокатника

Першим і найважливішим кроком є вибір надійної компанії з прокату авто в Києві. Вам потрібно відшукати компанію, яка має хорошу репутацію та великий досвід у цій галузі. Не забувайте, що безпека - це головне.

2. Дотримуйтеся правил дорожнього руху

Правила дорожнього руху - це не просто набір вимог до водіїв. Це головна гарантія безпеки на дорозі. Дотримуйтеся швидкісного режиму, пропускайте пішоходів на пішохідних переходах, не перевищуйте дозволену кількість пасажирів у машині, не відволікайтеся від керування автомобілем.

3. Перевірте автомобіль перед поїздкою

Перед тим, як вирушити в дорогу, перевірте автомобіль на наявність пошкоджень і дефектів. Вам потрібно переконатися, що все працює належним чином. Перевірте світло, гальма, масло, повітряні фільтри та інші важливі елементи.

4. Не залишайте особисті речі в автомобілі

Не залишайте свої особисті речі в автомобілі без нагляду. Це може призвести до крадіжки. Зберігайте свої цінності у безпечному місці.

5. Будьте обачні на дорозі. Коли ви взяли в оренду автомобіль, вам слід бути уважнішими на дорозі. Завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Пам'ятайте, що швидкість повинна відповідати умовам дороги та обставинам.

6. Зберігайте контакти прокатної компанії. Якщо виникне якась проблема з автомобілем або станеться дорожньо-транспортна пригода, ви повинні негайно повідомити прокатну компанію. Тому зберігайте всі необхідні контакти та номери телефонів в просторі автомобіля.

7. Поверніть автомобіль вчасно. Перевірте контракт оренди, щоб дізнатися, до якого часу вам потрібно повернути автомобіль. Якщо ви запізнилися, вам можуть нарахувати штраф. Тому дотримуйтесь умов контракту та повертайте автомобіль вчасно.

8. Перевірте автомобіль перед поверненням. Перш ніж повернути автомобіль, перевірте, чи все в ньому на місці. Перевірте рівень палива, стан кузова, наявність ушкоджень та інше. Якщо ви помітили якісь проблеми, повідомте про це прокатну компанію.

Зберігайте контракт оренди та чеки. Коли ви берете автомобіль в оренду, у вас має бути підписаний контракт оренди та чек. Зберігайте їх у безпечному місці, оскільки вони можуть знадобитися в разі будь-яких непорозумі.